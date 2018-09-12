ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России. Фоторепортаж

12 сентября, 2018, 09:41

Генштаб усилил группировку Вооруженных Сил на Азовском направлении из-за агрессии России в Азовском море

Об этом на своей странице в Facebook написал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко.

Он отметил, что на Азовском направлении была усилена группировка ВСУ, в частности Сухопутных войск, что связано с российской агрессией в Азовском море.

"С этой целью, осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья", - подчеркнул Попко.

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По его словам, военное командование также организует постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации.

"Имел честь вручить государственные награды личному составу одной из бригад, которые выполняют задачи на Азовском направлении", - добавил Попко.