ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России. Фоторепортаж
Об этом на своей странице в Facebook написал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко.
Он отметил, что на Азовском направлении была усилена группировка ВСУ, в частности Сухопутных войск, что связано с российской агрессией в Азовском море.
"С этой целью, осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья", - подчеркнул Попко.
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По его словам, военное командование также организует постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации.
"Имел честь вручить государственные награды личному составу одной из бригад, которые выполняют задачи на Азовском направлении", - добавил Попко.
- Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
- Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист, который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
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- Президент Петр Порошенко поручил ВСУ принять меры в связи с незаконным задержанием украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.
- Спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
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