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Воздушные шары Alphabet установили рекорд по дальности передачи интернет-сигнала

Компания Loon, которая является подразделением Alphabet, установила рекорд дальности передачи сигнала LTE по сети своих стратостатов - воздушных шаров, летающих в стратосфере

Как сообщает EnGadget, инженерам удалось передать сигнал по цепочке на 1 тыс км.

Loon разрабатывает стратостаты Loon с 2014 года: они должны передавать интернет в сельской местности, труднодоступных районах или в зонах стихийных бедствий, в которые сложно провести наземную интернет-сеть.

При этом стратостаты не являются провайдерами интернета, их миссия заключается в том, чтобы ретранслировать сигнал на максимально большую территорию. На сегодняшний день на запуск шара, способного находиться в небе 100 дней, идет всего 30 минут.

Во время испытаний шары находились на расстоянии 600 км друг от друга, а сигнал транслировался с наземной станции в Неваде. В результате первый стратостат передал сигнал следующему, и по цепочке они вернули его на наземную станцию.

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