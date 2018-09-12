Воздушные шары Alphabet установили рекорд по дальности передачи интернет-сигнала
Как сообщает EnGadget, инженерам удалось передать сигнал по цепочке на 1 тыс км.
Loon разрабатывает стратостаты Loon с 2014 года: они должны передавать интернет в сельской местности, труднодоступных районах или в зонах стихийных бедствий, в которые сложно провести наземную интернет-сеть.
При этом стратостаты не являются провайдерами интернета, их миссия заключается в том, чтобы ретранслировать сигнал на максимально большую территорию. На сегодняшний день на запуск шара, способного находиться в небе 100 дней, идет всего 30 минут.
Во время испытаний шары находились на расстоянии 600 км друг от друга, а сигнал транслировался с наземной станции в Неваде. В результате первый стратостат передал сигнал следующему, и по цепочке они вернули его на наземную станцию.
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