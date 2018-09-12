 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Воры нашли старинный бриллиантовый ланчбоксов и неделю ели с него

В Индии нашли украденную королевскую посуду за 5,4 млн стерлингов, с которой воры ели неделю

Об этом пишет Indian Express.

Полиция индийского города Хайдарабад нашла похищенный старинный посуд с бриллиантами. Среди него был и золотой ланч-бокс последнего правителя Хайдарабадского княжества Османа Али Хана.

Он так приглянулся ворам, что они решили его не продавать, а поесть из него.

Они сняли пятизвездочный номер в отеле в Мумбаи и обедали с него неделю. Также они использовали золотую ложку, а запивали все из золотых чашек. Все для того, чтобы почувствовать роскошь жизни тех времен. Ворам 23 и 24 года. Они выросли в бедных районах.

Позже воры несколько раз пытались связаться с ювелирами, однако не смогли ни с кем договориться. Они также хотели сбыть награбленное своим друзьям, однако и здесь не справились. 10 сентября, когда у них закончились деньги и они вернулись в Хайдарабад, где их арестовали.

Золотая посуда вернут в музей, где раньше находилась резиденция Али Хана.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать