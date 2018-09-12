Воры нашли старинный бриллиантовый ланчбоксов и неделю ели с него

12 сентября, 2018, 13:02

В Индии нашли украденную королевскую посуду за 5,4 млн стерлингов, с которой воры ели неделю

Об этом пишет Indian Express.

Полиция индийского города Хайдарабад нашла похищенный старинный посуд с бриллиантами. Среди него был и золотой ланч-бокс последнего правителя Хайдарабадского княжества Османа Али Хана.

Он так приглянулся ворам, что они решили его не продавать, а поесть из него.

Они сняли пятизвездочный номер в отеле в Мумбаи и обедали с него неделю. Также они использовали золотую ложку, а запивали все из золотых чашек. Все для того, чтобы почувствовать роскошь жизни тех времен. Ворам 23 и 24 года. Они выросли в бедных районах.

Позже воры несколько раз пытались связаться с ювелирами, однако не смогли ни с кем договориться. Они также хотели сбыть награбленное своим друзьям, однако и здесь не справились. 10 сентября, когда у них закончились деньги и они вернулись в Хайдарабад, где их арестовали.

Золотая посуда вернут в музей, где раньше находилась резиденция Али Хана.