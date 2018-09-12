В Израиле выпустили пиво в честь украинского футболиста

12 сентября, 2018, 13:57

Изображение украинского футболиста Олега Надуды появилось на этикетке израильского пива

Об этом сообщает UA-Football.

Пиво, посвященное Надуду, было сварено на пивоварне Shapiro в Бейт-Иудее, неподалеку от Иерусалима.

Надуда - воспитанник "Динамо", но за главную команду киевлян он не сыграл ни одного матча. Защищал цвета киевского СКА и винницкой "Нивы". Позже перешел в московский "Спартак", а уже оттуда попал в Израиль, где провел пять сезонов в "Маккаби" из Герцлии. За этот клуб Надуда сыграл 107 матчей и забил 17 голов и получил большую популярность среди израильских болельщиков.

В составе сборной Украины футболист провел один матч.