В УПЦ МП уже думают созвать свой собор из-за Томоса Константинополя

12 сентября, 2018, 23:00

В Украинской православной церкви московского патриархата считают, что необходимо созвать свой собор для обсуждения решения Константинопольского патриархата о назначении экзархов в Киеве

Об этом в видеообращении, обнародованном пресс-службой УПЦ МП, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей этой церкви протоиерей Николай Данилевич.

На вопрос, нужна ли сейчас самоорганизация "для защиты от возможных провокаций и нападений", Данилевич сказал:

"Такое время, я думаю, наступает. Я не хочу порождать эсхатологических, апокалиптических, алармистских настроений, тревожных настроений. Но если так дальше пойдет, то есть такая опасность. Поэтому мы сейчас должны объединяться вокруг наших священников", — заявил он.

Данилевич подчеркнул, что "важно сохранить общину храма".

"Я думаю, что сейчас, на глобальном уровне, такое время, чтобы предстоятели церквей собирались на собор, на Синаксис, принимали решения по этим вопросам, потому что очень сложные времена наступают. Причем, эти времена создаем мы сами себе, точнее, не мы, а некоторые наши братья", — сказал представитель УПЦ МП.