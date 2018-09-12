В УПЦ МП уже думают созвать свой собор из-за Томоса Константинополя
Об этом в видеообращении, обнародованном пресс-службой УПЦ МП, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей этой церкви протоиерей Николай Данилевич.
На вопрос, нужна ли сейчас самоорганизация "для защиты от возможных провокаций и нападений", Данилевич сказал:
"Такое время, я думаю, наступает. Я не хочу порождать эсхатологических, апокалиптических, алармистских настроений, тревожных настроений. Но если так дальше пойдет, то есть такая опасность. Поэтому мы сейчас должны объединяться вокруг наших священников", — заявил он.
Данилевич подчеркнул, что "важно сохранить общину храма".
"Я думаю, что сейчас, на глобальном уровне, такое время, чтобы предстоятели церквей собирались на собор, на Синаксис, принимали решения по этим вопросам, потому что очень сложные времена наступают. Причем, эти времена создаем мы сами себе, точнее, не мы, а некоторые наши братья", — сказал представитель УПЦ МП.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создания в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности московского патриархата и его притязаний на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Памфілійського Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.