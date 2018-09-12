В Украине за полгода почти на 200 тысяч выросло количество плательщиков ЕСВ, - Рева
Об этом, а также о первых промежуточных итогах проведения пенсионной реформы на фоне оценки миссии МВФ в Украине в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, рефома оценивалась с точки зрения повышения самой пенсии и того, изменилось ли количество людей, которые начали платить ЕСВ.
"Практически до первого сентября, если сравнить с январем почти на 200 тысяч выросло количество плательщиков единого социального взноса. То есть люди выходят из тени постепенно и начинают платить ЕСВ, понимая, что им нужен страховой стаж. И сам размер пенсий вырос за этот период", - заявил Рева.
В целом, как отметил министр, по всем показателям пенсионной реформы представителей миссии МВФ удовлетворил тот первый результат, который сейчас получили правительство и Минсоцполитики частности.
- Ранее Рева сообщил о том, что механизм начисления пенсий могут изменить.
- В Минэнергоугля спрогнозировали подорожание газа после переговоров с МВФ.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-