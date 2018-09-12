 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Министерстве обороны назвали самые популярные военные специальности

Крупнейшим за последние годы был набор на такие специальности, как разведка, спецназ и морская пехота

Об этом сообщил во время брифинга 12 сентября, временно исполняющий обязанности директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны полковник Вадим Артамощенко, говорится на сайте ведомства.

В этом году более 30% людей, принятых на обучение, являются военнослужащими срочной службы и военной службы по контракту.

“В этом году набор в высшие военных учебных заведений по этим «боевым» профессиями был крупнейшим за последние годы” - заявил Артамощенко.

Около 25% — выпускники военных лицеев, а свыше 10% от общей численности абитуриентов — это дети-сироты, дети из семей погибших военнослужащих и из семей военнослужащих, которые принимали участие в Антитеррористической операции на востоке страны.

По результатам конкурсного отбора в 2018 году на обучение в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях по всем уровням военного образования принято более 3500 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать