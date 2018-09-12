В Министерстве обороны назвали самые популярные военные специальности

12 сентября, 2018, 19:44

Крупнейшим за последние годы был набор на такие специальности, как разведка, спецназ и морская пехота

Об этом сообщил во время брифинга 12 сентября, временно исполняющий обязанности директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны полковник Вадим Артамощенко, говорится на сайте ведомства.

В этом году более 30% людей, принятых на обучение, являются военнослужащими срочной службы и военной службы по контракту.

“В этом году набор в высшие военных учебных заведений по этим «боевым» профессиями был крупнейшим за последние годы” - заявил Артамощенко.

Около 25% — выпускники военных лицеев, а свыше 10% от общей численности абитуриентов — это дети-сироты, дети из семей погибших военнослужащих и из семей военнослужащих, которые принимали участие в Антитеррористической операции на востоке страны.

По результатам конкурсного отбора в 2018 году на обучение в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях по всем уровням военного образования принято более 3500 человек.