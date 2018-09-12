В Минэнергоугля прогнозируют подорожание газа после переговоров с МВФ

12 сентября, 2018, 16:43

Цены на газ для промышленности и населения после переговоров с МВФ предположительно вырастут

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Укринформ".

"Каким будет результат переговоров? Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с МВФ. Будет повышение. На сколько и какое - я сказать не могу, потому что я не участником переговоров", - сказал Насалик.

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Сейчас, в соответствии с Положением о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабмина №187 от 22 марта 2017 НАК "Нафтогаз Украины" поставляет природный газ бытовым потребителям по цене 4942 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС).

Для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования при заключении договоров с 30 августа 2018 Нафтогаз предложил природный газ по цене от 10208 до 11115 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС) в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.