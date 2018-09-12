В Киеве трехлетнего ребенка забрали из семьи после того, как мать уснула пьяная на лестнице

12 сентября, 2018, 10:45

В Киеве забрали девочку трех с половиной лет из семьи после того, как ее мать уснула пьяная на лестнице в подъезде

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Семья на учете не стояла, хоть о неблагонадежности знали. Последней каплей стала пьянка, когда мама заснула в коридоре на лестнице, а маленькая девочка всю ночь провела с малознакомым мужчиной.

Отмечается, что девочке три с половиной года, она не разговаривает. Мужа мама девочки называет Славиком, он якобы ее отчим. Живут вместе после смерти матери, ее накануне поминали. Закончилось все соседским звонком в полицию.

"Мы поднялись, смотрим - лежит пьяная женщина, двери открыты, услышали звук из квартиры, как ребенок там, зашли туда, там пьяный муж, ребенок в горшке играется", - рассказывает инспектор патрульной службы Игорь Круглик.

После увиденного ребенка решили забрать, на маму составляют админпротокол. Пока ребенку пакуют вещи, мама не поймет, в чем дело.

"Ну да, я курю, иногда выпиваю. Но это же не значит, что я пьянствую. Короче, у меня ребенок одет, накормлен. Все как для людей", - говорит она.

Маме назначили встречу в службе по делам детей.

Избавиться от запаха, привести помещение в порядок, чтобы здесь могла жить девочка, показать свои и детские документы и самое главное - не пить. При этих условиях женщине могут разрешить встретиться с дочкой, а потом, если комиссия это согласует, и вернуть ребенка.

Пока что девочку забирают в больницу на обследование. Если мама не выполнит все требования, ребенку будут искать место в приюте.