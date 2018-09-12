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В Барселоне сотни тысяч каталонцев требовали независимости от Испании

Сотни тысяч каталонцев вышли в понедельник на улицы Барселоны, чтобы отметить Национальный день региона – Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании

Об этом сообщает La Vanguardia.

Точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила о "около миллиона участников демонстрации".

Местные СМИ сообщают, что демонстранты занимают около 6 километров проспекта Диагональ - одного из самых широких и длинных проспектов Барселоны. Общая длина проспекта 11 километров.

Многие участники демонстрации держат в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями "свобода" на английском и испанском языках.

Демонстрация происходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.

Каталонские сепаратистские лидеры и активисты, которые проталкивали референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.

  • Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил, что восстановит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центральной правительства в Мадриде провести референдум по большей автономии.
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