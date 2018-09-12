В Барселоне сотни тысяч каталонцев требовали независимости от Испании
Об этом сообщает La Vanguardia.
Точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила о "около миллиона участников демонстрации".
An estimated 2 million people march for #democracy and the #CatalanRepublic in #Barcelona on #Catalan national day. #Diada2018 #RepublicaCatalana #11S2018 #LlibertatPresosPolitics #TothomLliure #FemRepublica #PrimaveraCatalana #AlsCarrersUnimForces #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/NKyQJfKWpF— Duroyan Fertl (@dfertl) 11 сентября 2018 г.
Местные СМИ сообщают, что демонстранты занимают около 6 километров проспекта Диагональ - одного из самых широких и длинных проспектов Барселоны. Общая длина проспекта 11 километров.
Huge pro independence rally in Barcelona #Catalonia #Diada2018 pic.twitter.com/axuaq4RQSK— [news] Catalonia (@InterNewsCAT) 11 сентября 2018 г.
Многие участники демонстрации держат в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями "свобода" на английском и испанском языках.
Демонстрация происходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.
Каталонские сепаратистские лидеры и активисты, которые проталкивали референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.
- Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил, что восстановит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центральной правительства в Мадриде провести референдум по большей автономии.
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