В Барселоне сотни тысяч каталонцев требовали независимости от Испании

12 сентября, 2018, 09:21

Сотни тысяч каталонцев вышли в понедельник на улицы Барселоны, чтобы отметить Национальный день региона – Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании

Об этом сообщает La Vanguardia.

Точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила о "около миллиона участников демонстрации".

Местные СМИ сообщают, что демонстранты занимают около 6 километров проспекта Диагональ - одного из самых широких и длинных проспектов Барселоны. Общая длина проспекта 11 километров.

Многие участники демонстрации держат в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями "свобода" на английском и испанском языках.

Демонстрация происходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.

Каталонские сепаратистские лидеры и активисты, которые проталкивали референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.