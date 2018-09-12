Уолкер отреагировал на объявленные сепаратистами "выборы" на Донбассе

12 сентября, 2018, 10:03

Осенние выборы на Донбассе, объявлены пророссийскими сепаратистами из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса

Об этом в интервью DW перед началом визита в Киев заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Он пояснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

"Если следовать логике Минских соглашений и логикой возвращения этой территории под контроль Украины, то эти образования должны исчезнуть. Поэтому проведение выборов - нелегитимно не только учитывая ситуацию с безопасностью, но также и потому, что это образование, не должны существовать. Когда там будет гарантирована безопасность, тогда и должны проводиться выборы мэров, областных администраций и т.д. ", - подытожил Волкер.

В то же время американский дипломат сомневается в реалистичности достижения заметного прогресса на переговорах по урегулированию на востоке Украины в ближайшие месяцы. Волкер предполагает, что Москва заняла выжидательную позицию.

"Думаю, что россияне, очевидно, решили пока не предпринимать никаких усилий для мира, а скорее выжидать результатов выборов в Украине", - добавил он.