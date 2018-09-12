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Украинский голкипер Лунин попал в символическую сборную в Испании


фото: twitter
Вратарь испанского "Леганеса" Андрей Лунин вошел в сборную лучших арендованных футболистов чемпионата Испании

Об этом сообщает Marca.

Лунин попал в символическую команду, составленную изданием из лучших арендованных футболистов Ла Лиги.

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