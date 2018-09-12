Украинский голкипер Лунин попал в символическую сборную в Испании
12 сентября, 2018, 11:30
Вратарь испанского "Леганеса" Андрей Лунин вошел в сборную лучших арендованных футболистов чемпионата Испании
Об этом сообщает Marca.
Лунин попал в символическую команду, составленную изданием из лучших арендованных футболистов Ла Лиги.
- Летом Андрей Лунин перешел из "Зари" в мадридский "Реал", который отдал его на сезон в аренду другому испанскому клубу - "Леганесу".
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