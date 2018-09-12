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Украинские шины представлены на международной выставке "Автомеханика" в Германии. Новости компании

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) открылась крупнейшая в мире выставка автомобильной промышленности "Автомеханика", которая проходит раз в 2 года

В этом году она будет работать с 11 по 15 сентября.

Среди многих участников и экспонатов выставки Украину в очередной раз представляют    шины брендов ROSAVA и PREMIORRI для легковых и легкогрузовых автомобилей, а также агрошины бренда ROSAVA AGROS.       Традиционно на выставку привезли инновационные разработки последних 2-х лет.

Это зимние асимметричные шины  Premiorri ViaMaggiore Z Plus, линейку которых представляет модель в типоразмере 225/40R18, и  летняя линейка асимметричных легковых шин, которую демонстрирует модель с новым типоразмером 245/40R19. Среди новинок также представлены агрошины - TR-106 600/70R30 TL, TR-103 600/65R28TL, TR-203 710/70R38 TT/TL.

Кроме того, в выставке участвуют известные шины, которые стали популярны на  рынках Европы, Америки, Африки:  Premiorri Vimero, ROSAVA Snowgard, ROSAVA Snowgard–VAN и  ROSAVA Itegro.

С первого дня выставки стенд  № D28 ( хол 12.1)  с украинскими шинами демонстрирует  высокий уровень активности среди ее посетителей и участников, при чем, повышенный интерес проявляется к каждой из групп продукции.

"Мы в который раз демонстрируем мировой общественности, что украинские компании создают продукт высокого уровня качества, -комментирует директор по маркетингу компании "РОСАВА" Елена Мегедь. – Мы подготовили насыщенную программу, инновационные разработки. Рады встрече с нашими партнерами и рады новым встречам. Ждем в гости на нашем стенде".

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