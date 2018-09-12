Украинская теннисистка Свитолина снялась для модного журнала
12 сентября, 2018, 09:55
Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась фото для популярного журнала Elle
Свитолина выложила один из снимков в Instagram.
- Элина Свитолина, за неудачное выступление на US Open, уволила своего тренера.
- Несмотря на вылет в 1/8 финала Открытого чемпионата США украинская теннисистка улучшила свои позиции в мировом рейтинге.
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