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Украинская теннисистка Свитолина снялась для модного журнала


фото: REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась фото для популярного журнала Elle

Свитолина выложила один из снимков в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация вот Elina Svitolina (@elisvitolina)

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