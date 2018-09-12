Украинки завоевали серебро чемпионата мира по стрельбе

12 сентября, 2018, 14:19

Женская сборная Украины завоевала серебряную награду на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Южной Корее

Об этом сообщает Xsport.

Виктория Рибовалова, Галина Авраменко и Валентины Гончарова заняли второе место в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки на 10м. Чемпионками мира в этой дисциплине стала сборная Китая.

Кроме этого, Виктория Рибовалова стала четвертой в личном зачете, Галина Авраменко показала шестой результат, а Валентина Гончарова - 14-й.