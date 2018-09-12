Турция перебрасывает войска в Идлиб, который планирует штурмовать армия Асада, - Reuters
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в Турции, а также среди сирийской оппозиции.
В частности, по словам высокопоставленного собеседника в силовых структурах, турецкие военные укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба, при этом три других турецких источника сообщили только о том, что военные и оружие были направлены на границу между двумя странами.
"У нас там есть военное присутствие, и если на нас нападут, мы будем рассматривать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ", - отметил источник агентства.
Кроме того, Мустафа Серадж, которого Reuters называет "высокопоставленным сирийским повстанцем", заявил, что Анкара направила в Идлиб десятки бронемашин и танков, а также сотни бойцов спецназа.
"Турецкие силы в Сирии получили мощное подкрепление, их точки наблюдения, по сути, стали постоянными военными базами", - отметил Серадж.
Источники в рядах сирийской оппозиции также сообщили, что Анкара увеличила поставки в данный сирийский регион. По их словам, Турция поставляет в том числе боеприпасы.
Собеседники агентства подчеркнули, что наступление правительственных сил на Идлиб спровоцирует гуманитарный кризис на турецкой границе.
- Напомним, 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Россия проведут "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на Идлиб.
- Позже в этот же день стало известно, что российские военные самолеты после 22-дневного перерыва возобновили воздушные удары по провинции Идлиб.
- По данным американской разведки, президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев.
- Белый дом предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники будут реагировать "быстро и молниеносно", если правительственные войска будут использовать химическое оружие в ожидаемом наступлении.
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