Турция перебрасывает войска в Идлиб, который планирует штурмовать армия Асада, - Reuters

12 сентября, 2018, 23:28

Турция укрепляет свои позиции в сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем сил, противостоящих официальному Дамаску

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в Турции, а также среди сирийской оппозиции.

В частности, по словам высокопоставленного собеседника в силовых структурах, турецкие военные укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба, при этом три других турецких источника сообщили только о том, что военные и оружие были направлены на границу между двумя странами.

"У нас там есть военное присутствие, и если на нас нападут, мы будем рассматривать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ", - отметил источник агентства.

Кроме того, Мустафа Серадж, которого Reuters называет "высокопоставленным сирийским повстанцем", заявил, что Анкара направила в Идлиб десятки бронемашин и танков, а также сотни бойцов спецназа.

"Турецкие силы в Сирии получили мощное подкрепление, их точки наблюдения, по сути, стали постоянными военными базами", - отметил Серадж.

Источники в рядах сирийской оппозиции также сообщили, что Анкара увеличила поставки в данный сирийский регион. По их словам, Турция поставляет в том числе боеприпасы.

Собеседники агентства подчеркнули, что наступление правительственных сил на Идлиб спровоцирует гуманитарный кризис на турецкой границе.