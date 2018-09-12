Тренер "Баварии" заставил футболистов сдавать на поле кровь
12 сентября, 2018, 12:56
Новый тренер "Баварии" Нико Ковач ввел в немецком клубе новейшие медицинские тесты
Об этом сообщает Bild.
По указанию тренера футболисты "Баварии" Арьен Роббен и Серж Гнабри сдали кровь непосредственно на тренировочном поле. Процедура была проведена для того, чтобы мгновенно получить информацию о уровень креатинина в крови, повышенный уровень которого говорит о впечатлениях мышц.
Таким образом, Ковач хочет снизить количество мышечных повреждений, которые часто получают игроки мюнхенского клуба. В прошлом сезоне из-за таких травм во время матча с "Реалом" травмировались Роббен и Жером Боатенг.
- Нико Ковач возглавил "Баварию" по окончании прошлого сезона, сменив на посту главного тренера Юппа Хайнкеса.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-