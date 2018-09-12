Трамп ввел санкции за вмешательство в американские выборы

12 сентября, 2018, 21:45

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести санкции против иностранных компаний или лиц, которые вмешиваются в американские выборы

Об этом сообщает Associated Press.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что документ направлен на то, чтобы остановить кампании дезинформации или любую попытку манипулировать результатами голосования.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в свою очередь отметил, что США в настоящее время не видят интенсивности российского вмешательства, которая наблюдалась в 2016 году, но не исключил, что такое вмешательство возможно. Он также сказал, что США обеспокоены кибердеятельностью Китая, Северной Кореи и Ирана.

Указ перечисляет ведомства, которые обязаны будут принять решение, произошел ли факт вмешательства в выборы. Среди них - офис директора национальной разведки, ЦРУ, Агентство по нацбезопасности, департамент внутренних дел. Документ накладывает на ведомства обязательства сообщать в офис директора национальной разведки о фактах вмешательства.

Вмешательство определяется в указе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры" или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических сливов секретной политической информации.