 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в США, – СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует в среду подписать указ, который предусматривает санкции против иностранных компаний и физических лиц за вмешательство в выборы в США

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Как отмечает агентство, решение Трампа совпадает с усилиями разведки и силовых ведомств по предотвращению иностранным атакам накануне выборов в Конгресс 6 ноября.

Правда, в Белом доме отказались комментировать информацию о санкциях.

По данным одного из источников, санкции будут направлены против людей и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы путем кибератак или в другой способ.

"Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в определении границ и публичное объявление нашего ответа за плохое поведение", - отметил собеседник агентства.

Указ перечисляет ведомства, которые обязаны будут принять решение, произошел факт вмешательства в выборы. Среди них – офис директора национальной разведки, ЦРУ, агентство по нацбезопасности, департамент внутренних дел.

Документ накладывает на ведомства обязательство сообщать в офис директора национальной разведки о фактах вмешательства.

Вмешательства определяется в указе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры" или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических сливов секретной политической информации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать