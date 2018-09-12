Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в США, – СМИ

12 сентября, 2018, 09:03

Президент США Дональд Трамп планирует в среду подписать указ, который предусматривает санкции против иностранных компаний и физических лиц за вмешательство в выборы в США

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Как отмечает агентство, решение Трампа совпадает с усилиями разведки и силовых ведомств по предотвращению иностранным атакам накануне выборов в Конгресс 6 ноября.

Правда, в Белом доме отказались комментировать информацию о санкциях.

По данным одного из источников, санкции будут направлены против людей и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы путем кибератак или в другой способ.

"Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в определении границ и публичное объявление нашего ответа за плохое поведение", - отметил собеседник агентства.

Указ перечисляет ведомства, которые обязаны будут принять решение, произошел факт вмешательства в выборы. Среди них – офис директора национальной разведки, ЦРУ, агентство по нацбезопасности, департамент внутренних дел.

Документ накладывает на ведомства обязательство сообщать в офис директора национальной разведки о фактах вмешательства.

Вмешательства определяется в указе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры" или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических сливов секретной политической информации.