Теракт в Афганистане: количество погибших возросло до 68 человек
12 сентября, 2018, 11:05
Количество погибших в результате атаки смертника на востоке Афганистана в провинции Нангархар выросло уже до 68 человек, еще 165 ранены
Об этом сообщает Reuters.
Смертник взорвал бомбу в толпе из сотен человек, которые протестовали на главной дороге до границы с соседним Пакистаном.
Афганские службы безопасности предупреждают, что подобные нападения возможны во время митингов на фоне парламентских выборов в октябре.
- Напомним, ранее сообщалось о более 50 погибших в результате теракта.
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