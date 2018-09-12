Теракт в Афганистане: количество погибших возросло до 68 человек

12 сентября, 2018, 11:05

Количество погибших в результате атаки смертника на востоке Афганистана в провинции Нангархар выросло уже до 68 человек, еще 165 ранены

Об этом сообщает Reuters.

Смертник взорвал бомбу в толпе из сотен человек, которые протестовали на главной дороге до границы с соседним Пакистаном.

Афганские службы безопасности предупреждают, что подобные нападения возможны во время митингов на фоне парламентских выборов в октябре.