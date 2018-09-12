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Теракт в Афганистане: количество погибших возросло до 68 человек


фото: REUTERS
Количество погибших в результате атаки смертника на востоке Афганистана в провинции Нангархар выросло уже до 68 человек, еще 165 ранены

Об этом сообщает Reuters.

Смертник взорвал бомбу в толпе из сотен человек, которые протестовали на главной дороге до границы с соседним Пакистаном.

Афганские службы безопасности предупреждают, что подобные нападения возможны во время митингов на фоне парламентских выборов в октябре.

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