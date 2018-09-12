Сила, которая движет вперед: новый клип Джамалы на песню "Крылья"

12 сентября, 2018, 12:02

Украинская певица Джамала презентовала клип на песню "Крылья", в котором снялись маленькие боксеры, балерины и наездницы

Ролик появился на YouTube-канале.

Сингл "Крылья" впервые певица представила на национальном отборе "Евровидения", а позже - выпустила студийную запись. Теперь к "Крыльям" сняли еще и клип. Он - о силе, которая движет вперед и поддержку близких людей.

"Каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно ложное и возвышает нас над другими. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. на каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют ", - делится Джамала.

Режиссером клипа стала Анна Копылова. Ранее она работала с Джамалой над видео "Путь домой".

"Лично для меня эта песня о силе, что движет тебя вперед несмотря ни на что. В клипе дети идут к своей цели несмотря на обстоятельства, в которых они оказываются. Им трудно, страшно, но они находят силы. Мне кажется, что клип получился довольно оптимистичным, чего в нашей жизни так не хватает ", - пояснила режиссер.

Съемки прошли в Киеве на заводе "Кузница на Рыбацком", в Национальном художественном музее Украины, во Дворце культуры им. С.П. Королева и на одной из улиц Дарницкого района.