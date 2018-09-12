Суицидальная игра "Момо": подросток с Полтавщины выдавал себя за "куратора"

12 сентября, 2018, 08:54

В Украине не зафиксировано ни одного случая, когда бы дети травмировали себя в результате участия в так называемой "суицидальной игре Момо". Кроме того, некоторые подростки развлекаются, сочиняя сообщении от "Момо"

Об этом сообщает пресс-секретарь киберполиции Юлия Квитко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в полицию не поступало ни одного официального обращения о таких случаях. Вся информация, которая была распространена некоторыми СМИ в сети, о якобы "следует МОМО" в детских суицидах, не нашла своего подтверждения.

"Дети же видят все эти сюжеты по ТВ и в сети Интернет и, не понимая последствий своих действий, шутят таким образом над своими одноклассниками и знакомыми. В качестве примера, добавляю переписку с псевдо-" Момо ", который оказался подростком с Полтавщины. Давайте не сеять панику там, где ее нет ". - написала Квитко.

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"Момо" - это опасная игра, которая распространяется с помощью мессенджера WhatsАpp. Цель игры - довести игрока до суицида. Сначала в контактах появляется новый пользователь - анонимный куратор, подписанный как "Mомо". Он посылает подросткам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. Если же ребенок отказывается это делать, ей начинают угрожать.