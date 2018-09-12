Сутки в ООС: оккупанты открывали огонь 33 раза, один военный погиб

12 сентября, 2018, 07:32

За минувшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировали 33 обстрела, четверо украинских военнослужащих получили ранения, один из них умер

Об этом сообщает штаб ООС.

Оккупанты 33 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а с миномета 120-го калибра - около Широкино на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий в течение суток четверо военнослужащих получили ранения, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.

По данным разведки, за минувшие сутки было уничтожено двух и ранено пять боевиков российско-оккупационных войск.

С начала этого периода противник 5 раз обстрелял позиции ООС. Два обстрелы зафиксировано на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные - на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.