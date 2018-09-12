Сущенко хочет обмена и обещает семье, что вернется

12 сентября, 2018, 13:30

Украинский политзаключенный Роман Сущенко рассчитывает на обмен и пообещал семье, что обязательно вернется

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания в Верховном суде РФ, где слушается апелляция по его делу, передает "УНИАН".

"Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков", - подчеркнул он.

По словам Сущенко, он находится в хорошей физической и моральной форме и готов к любому развитию событий, в том числе к этапированию в колонию.

Также журналист занимается спортом: отжимается, приседает, а из пластиковых бутылок сделал гантели, а еще бегает во время "прогулки" в бетонном колодце размером 4 на 4 метра, куда его выводят.

Политзаключенный также передал поздравления жене Анжеле.

"Передай ей, чтобы она держалась, она сильная женщина, передай чтобы она присматривала за семьей, все будет хорошо, я вернусь", - подытожил Сущенко.

Отметим, сегодня Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет заключения для Сущенко.