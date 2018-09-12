Сущенко хочет обмена и обещает семье, что вернется
Об этом он заявил журналистам перед началом заседания в Верховном суде РФ, где слушается апелляция по его делу, передает "УНИАН".
"Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков", - подчеркнул он.
По словам Сущенко, он находится в хорошей физической и моральной форме и готов к любому развитию событий, в том числе к этапированию в колонию.
Также журналист занимается спортом: отжимается, приседает, а из пластиковых бутылок сделал гантели, а еще бегает во время "прогулки" в бетонном колодце размером 4 на 4 метра, куда его выводят.
Политзаключенный также передал поздравления жене Анжеле.
"Передай ей, чтобы она держалась, она сильная женщина, передай чтобы она присматривала за семьей, все будет хорошо, я вернусь", - подытожил Сущенко.
Отметим, сегодня Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет заключения для Сущенко.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- В Сущенко ухудшается здоровье за плохие условия в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
- Недавно Сущенко написал письмо украинской диаспоре в Латвии и сообщил, что готовится к длительной путешествия, то есть до этапирования.
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