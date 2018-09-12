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Суд избрал меру пресечения николаевскому стрелку


фото: mycity.mk.ua
Мужчине, который стрелял по детям в Новой Одессе на Николаевщине. суд избрал меру пресечения в виде 2 месяцев пребывания под стражей без права на залог

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Центрального райсуда Николаева Владимира Диденко.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял решение избрать меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей на 60 суток - до 8 ноября", - сказал Диденко.

Такое решение принято несмотря на то, что в процессе родители пострадавших детей заявили, что претензий к мужчине не имеют и убеждены, что он стрелял не нарочно. Все они получили материальную компенсацию на лечение детей.

Подозреваемый также настаивал, что намерения убивать детей у него не было. Он сказал, что те сильно шумели и даже высказывались к нему нецензурно. А он просто хотел их напугать, поэтому взял самодельное устройство и выстрелил в землю.

Несмотря на это, прокурор требовал взять мужчину под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Ведь его подозревают в совершении преступления по ч.2 ст.15 п.1.2 и ч. 2 ст.115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

  • Напомним, 9 сентября в Новой Одессе Николаевской области 68-летний мужчина стрелял из самодельного устройства по детям, играли на улице возле его двора. В результате происшествия пострадали трое детей.
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