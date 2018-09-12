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Суд удовлетворил иск Коломойского относительно ареста акций российских банков

Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами и наложил арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка, ВТБ Банка, принадлежащих российским банкам и госкорпорациям

Об этом со ссылкой на решение суда сообщил Finbalance.

"Эти аресты акций банков и запрет им отчуждать недвижимое и движимое имущество были наложены Апелляционным судом Киева по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров в качестве обеспечения иска по делу №796/165/2018 о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 (в деле ПТС №2015-36) о взыскании сумм с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное (отобранное) у упомянутых компаний в Крыму после его аннексии Россией", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, суд запретил Проминвестбанку, Сбербанку и ВТБ Банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять какие-либо действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество.

 

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