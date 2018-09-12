Стала известна дата боя Усик - Бэллью

12 сентября, 2018, 13:28

Промоутер Александра Усика и Тони Бэллью - Эдди Хирн, назвал дату и место боя украинца против британца

Об этом сообщает Vringe.com.

По словам Хирна, который с недавних пор стал сопромоутером Усика, поединок состоится 10 ноября в Манчестере.

"Если все пойдет, как задумано, то закроем сделку на этой неделе. Дата - 10 ноября. Место проведения, скорее всего, Манчестер. Насколько я понимаю, это будет первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира на территории Британии. Представьте себе на минуточку, что произойдет, если победит андердог Бэллью. Думаю, несколько дней все СМИ будут писать только об этом. Интернет просто взорвется, - сказал Хирн.