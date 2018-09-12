Руководителя облавтодора Волыни задержали на взятке 300 тысяч грн
12 сентября, 2018, 15:09
12 сентября в Луцке на взятке в 300 тысяч гривен задержали руководителя Волынского облавтодора
Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции.
Чиновника поймали с поличным во время получения неправомерного требования.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины, правоохранители задокументировали факт вымогательства руководителем предприятия взятки.
300 тысяч гривен должен был уплатить предприниматель, чтобы получить в аренду помещение, находящееся на балансе ГП. В случае отказа - процесс решения вопросов мог затянуться.
Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия. Решается вопрос о задержании.
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