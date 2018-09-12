Ребенок, как от Джонни Депа: в США банк спермы предлагает услугу "звездного донорства"

12 сентября, 2018, 12:16

Криобанк в Калифорнии предлагает своим клиенткам необычный сервис: они могут выбрать, кого из звезд их ребенок должен напоминать в будущем

Об этом сообщает The Sun.

Банк спермы в Лос-Анджелесе предлагает услугу для женщин, которые хотят, чтобы их ребенок напоминала определенную знаменитость. Клиентка может выбрать донора, максимально похожего на ее любимую звезду.

На веб-сайте компании говорится: "Исследованы и выбраны из безграничных просторов Интернета, CCB Donor Look-a-Likes могут быть актерами, спортсменами, музыкантами, и тому подобное".

Женщины могут отфильтровать доноров спермы и найти тех, кто, например, похож на принца Гарри, Дэвида Бекхэма или Леонардо Ди Каприо. Представители компании рассказали изданию, что популярный выбор - Бен Аффлек.

"Это действительно интересно, что люди такое ищут, и это одна из причин того, что у нас так много доноров - здесь есть множество преференций", - сказал журналистам Скотт Браун, вице-президент по связям с общественностью Калифорнийского Криобанке. "Но у нас есть немало известных людей, которые не являются красивыми в традиционном смысле этого слова, и мы хотим, чтобы вы знали, что получаете".

Он добавил, что иногда клиентки не хотят кого-то слишком совершенного и предпочитают выбрать "просто обычных ребят".

Веб-сайт предупреждает, что ни один донор не является точной копией известных людей и женщины не должны предполагать, что их будущие дети будут выглядеть как известные люди, перечисленными в профилях доноров. А сама услуга стала популярной и за пределами США: в настоящее время образцы спермы довольно часто доставляют в Великобританию.