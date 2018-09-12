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"Им не нужна благотворительность": Юнкер предложил ЕС "новый альянс" с Африкой


фото: REUTERS
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Европейский Союз к созданию “нового альянса” с Африкой

Об этом он заявил сегодня на пленарной сессии Европарламента, сообщает AFP.

Такое предложение Юнкера связано с тем, что европейские страны пытаются найти решение для того, чтобы замедлить потоки африканских мигрантов, которые пересекают Средиземное море в основном в Италии и Испании в поисках лучшей жизни.

"Мы должны переместить многочисленные торговые соглашения между Африкой и Европейским Союзом в направлении соглашения о свободной торговле между двумя континентами", - заметил он.

Новое экономическое партнерство двух стран "создаст до 10 миллионов рабочих мест только за 5 лет", отметил Юнкер.

Также он добавил, что отношения между Европейским Союзом и Африкой больше не следует рассматривать "с единой точки зрения помощи в области развития".

  • Напомним, что Жан-Клод Юнкер в своем выступлении на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что Европейский Союз сохранит все контакты с Британией в торговой сфере и безопасности после Brexit.

 

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