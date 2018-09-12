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"Мне его очень жаль": родители не имеют претензий к пенсионеру, который стрелял по их детям


фото: mycity.mk.ua
Прокуратура требует отправить под стражу мужчину, который стрелял по детям в Новой Одессе на Николаевщине из самодельного устройства. В то же время, родители пострадавших не имеют к нему претензий

Об этом сообщает николаевское издание "Мой город".

Мужчина в зале суда признал свою причастность к случаю, но заявил, что сделал это нечаянно. По его словам, ружье он знашов и взял для того, аиби напугать детей. Также, что не специально ранил ребенка, а целился вниз.

Прокуратура подчеркнула, что подозреваемый может скрываться от следствия и влиять на свидетелей.

Кроме этого, он является родственником сотрудника Новоодесского райотдела полиции. Также существует риск совершения других преступлений, поскольку Евграфов уже привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

В связи с этим прокуратура просила отправить его под стражу на 60 суток.

Мама одной пострадавшей девочки Ирина Венгер отметила, что знает подозреваемого около 12 лет. По ее словам, подозреваемый - добрый и порядочный человек и ей его жалко. Она считает, что мужчина не желал зла ее дочери, потому что любит ее.

"Я хочу сказать, что дядя Саша по-любому не специально это сделал. Может, он был неадекватным. Он сейчас сидит, мне его очень жаль, я плачу в душе. Мне его жаль как человека. Он сидит как неадекватный, не понимает, что происходит. Я понимаю, что он это не специально сделал. Он пенсионного возраста, живет сам. Я не пришла защищать его, я просто хочу смягчить ему наказание. Я пришла сюда, чтобы сказать, что он не заслужил такого наказания - 10-15 лет. Он любит и уважает моего ребенка", - заявила Ирина Венгер на суде.

Отмечается, что родители Венгер написали расписки, что им выплатили 10 тыс. грн материальной компенсации. Они также написали заявления, что не имеют претензий к подозреваемому.

Мать пострадавшего мальчика Артема - Людмила Хан - также заявила, что получила на лечение сына 18 тысяч гривен и претензий к подозреваемому не имеет.

Женщина заявила, что Евграфов часто находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому она допускает избрание меры пресечения - домашний арест, но чтобы "за ним наблюдали". Она также сообщила, что состояние сына стабильное.

Выслушав заявления обеих сторон и показания свидетелей, судья удалился в совещательную комнату. Меру пресечения объявят 12 сентября.

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