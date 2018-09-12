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Пьяный и без прав: в Киеве мужчина на Ford влетел в припаркованную иномарку

В Киеве на проспекте Победы пьяный водитель Ford протаранил припаркованную КИА

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Удар был такой силы, что оба автомобиля отбросило на тротуар. В ДТП никто не пострадал, только водитель Ford получил ушиб головы. Медики оказали ему медицинскую помощь на месте.

Нарушителя проверили на состояние алкогольного опьянения, прибор Драгер показал 1, 24 промилле, что в 6 раз превышает допустимую норму.

Водитель Ford не имел при себе никаких документов ни на право управления, ни документов на авто.

 

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