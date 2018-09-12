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Промоутер Усика рассказал, когда ждать бой с Джошуа


фото: K2 Promotions
Промоутер Александра Усика назвал предполагаемую дату боя украинца против британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам промоутера украинского боксера Александра Красюка, украинец перейдет в супертяжи, если победит другого британца - Тони Бэллью.

"Только Усик перейдет в супертяжелый дивизион, он будет нацеленным на бой с Джошуа. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы поединок состоялся до конца следующего года. Но, сейчас рано об этом говорить, впереди бой против Бэллью. Но если Усик выиграет, то следующий бой проведет уже в супертяжелом весе", - сказал Красюк.

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