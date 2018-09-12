Попытка рейдерского захвата элеватора: на Харьковщине задержали 25 человек

12 сентября, 2018, 09:48

На Харьковщине полиция задержала всех участников конфликта в Змиевском районе на территории местного элеватора

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

В общем задержали 25 человек, у них изъято травматическое оружие и спецсредства. Еще 30 человек, которые находились на территории агрофирмы, доставлены до Змиевского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как уже сообщалось, на место происшествия дополнительно были вызваны силы спецназовцев харьковского "КОРД", батальона полиции особого назначения и батальона патрульной службы особого назначения "Харьков".

Полиции удалось урегулировать ситуацию мирным путем и не допустить силового задержания участников происшествия спецподразделением "КОРД".

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия. Работает следственно-оперативная группа, эксперты, криминалистическая лаборатория, представители прокуратуры и СБУ.

Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.