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Полицейские Запорожья наказали водителя автобуса за дырку на мосту

В Запорожье полицейские наказали водителя автобуса, который пытался объехать ДТП и образовал дыру на мосту Преображенского

Об этом сообщило издание "Inform.zp.ua" со ссылкой на данные правоохранителей.

Как отмечается, на мосту Преображенского в седьмом утра среды столкнулись два автомобиля "ВАЗ 21140" и "ВАЗ 21063", которые двигались навстречу друг другу.

В результате лобового столкновения никто не пострадал, зато водитель "ВАЗ 21063" - скрылся с места аварии, его автомобиль эвакуировали.

 

 

Между тем водитель маршрутного автобуса, пытаясь объехать ДТП, повернул налево на тротуар, в результате чего и образовалась дыра на мосту.

Патрульные полицейские на водителя автобуса за нарушение ПДД составили протокол по ч. 1 ст 139 КоАП (повреждение автодорог и препятствий для дорожного передвижения).

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