Почему в Кремле решили ликвидировать Захарченко. Объяснения журналиста
Об этом заявил журналист Денис Казанский в эфире "5 канала".
Он пояснил, что кремлевская власть, обычно, ликвидирует главарей оккупационных администрации на Донбассе, если те не хотят встраиваться в общую вертикаль власти, или демонстрируют свою строптивость.
По словам Казанского, такая же ситуация была и с Захарченко: он начал зарываться и считал, что действительно является руководителем "ДНР" и самостоятельно принимает решения.
Таким образом, было два важных момента, которые изрядно раздражали российскую власть в поведении боевика:
- Захарченко имел свои вооруженные формирования, которые не были подчинены российским кураторам. Он имел "республиканскую гвардию", там оставались такие формирования как "Прилепинский батальон", "Пятнашки", батальон "Патриот" и так же его соратники имели формирования, как "Легион", которые не подчинялись российским военным. Это была личная гвардия боевиков.
- Захарченко и Тимофеев всегда вели себя строптиво в бизнес-конфликтах. То есть, существовал тот же Курченко, с которым у них продолжался конфликт все четыре года. Курченко сначала поставлял различные горюче-смазочные материалы из России на Донетчину и занимался снабжением, прежде всего, бензина, дизтоплива. Захарченко с Тимофеевым в какой-то момент просто "отжали" эти потоки, поломали всю схему силовым путем. Фактически, ликвидировали менеджера Курченко. Это было 2015-го года.
Отметим, ранее другой журналист Роман Лазоренко рассказал, что Захарченко пользовался поддержкой помощника российского президента Владислава Суркова, и поэтому устранение его с "должности" в порядке "официального" уголовного преследования или отставки было невозможным.
- Напомним, что главарь боевиков "ДНР" Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе “Сепар” 31 августа.
- Боевики "ДНР" заявили, что задержали подозреваемых в убийстве своего главаря Александра Захарченко.
- Убийство Захарченко, скорее всего стало результатом междоусобных войн между боевиками и их кураторами, которые не могут поделить власть и деньги, заявили в СБУ.
- "Исполняющим обязанности “председателя ДНР" стал Дмитрий Трапезников.
- Впоследствии выяснилось, что двое мужчин, которых боевики "ДНР" разыскивали за убийство Захарченко, оказались непричастными к преступлению.
- В украинской разведке выяснили, что кафе "Сепар" контролировалось российской ФСБ.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-