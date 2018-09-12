Почему в Кремле решили ликвидировать Захарченко. Объяснения журналиста

12 сентября, 2018, 08:32

У российских кураторов было несколько причин, чтобы устранить главаря боевиков оккупационной администрации "ДНР" Александра Захарченко

Об этом заявил журналист Денис Казанский в эфире "5 канала".

Он пояснил, что кремлевская власть, обычно, ликвидирует главарей оккупационных администрации на Донбассе, если те не хотят встраиваться в общую вертикаль власти, или демонстрируют свою строптивость.

По словам Казанского, такая же ситуация была и с Захарченко: он начал зарываться и считал, что действительно является руководителем "ДНР" и самостоятельно принимает решения.

Таким образом, было два важных момента, которые изрядно раздражали российскую власть в поведении боевика:

Захарченко имел свои вооруженные формирования , которые не были подчинены российским кураторам. Он имел "республиканскую гвардию", там оставались такие формирования как "Прилепинский батальон", "Пятнашки", батальон "Патриот" и так же его соратники имели формирования, как "Легион", которые не подчинялись российским военным. Это была личная гвардия боевиков.

, которые не были подчинены российским кураторам. Он имел "республиканскую гвардию", там оставались такие формирования как "Прилепинский батальон", "Пятнашки", батальон "Патриот" и так же его соратники имели формирования, как "Легион", которые не подчинялись российским военным. Это была личная гвардия боевиков. Захарченко и Тимофеев всегда вели себя строптиво в бизнес-конфликтах. То есть, существовал тот же Курченко, с которым у них продолжался конфликт все четыре года. Курченко сначала поставлял различные горюче-смазочные материалы из России на Донетчину и занимался снабжением, прежде всего, бензина, дизтоплива. Захарченко с Тимофеевым в какой-то момент просто "отжали" эти потоки, поломали всю схему силовым путем. Фактически, ликвидировали менеджера Курченко. Это было 2015-го года.

Отметим, ранее другой журналист Роман Лазоренко рассказал, что Захарченко пользовался поддержкой помощника российского президента Владислава Суркова, и поэтому устранение его с "должности" в порядке "официального" уголовного преследования или отставки было невозможным.