Отравление в лагере на Киевщине: умерла девочка, которая была в коме 2 месяца

12 сентября, 2018, 14:01

В Киеве в больнице "Охматдет" умерла 8-летняя девочка, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря "Славутич" на Киевщине в июле

Об этом сообщает ТСН.

Девочку с признаками расстройства пищеварения, общей слабостью, рвотой в больницу вечером 2 июля привезла мама.

"Потом у ребенка резко ухудшилось состояние уже во время осмотра врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20:40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, она приехала в 5 утра 3 июля. На этот момент девочка имела сердечную и легочную недостаточность и находилась в коме второй степени", - отметил глава КОГА.

После госпитализации в июле девочке сделали сложную операцию на головном мозге. А родители тогда готовили иск в лагерь "Славутич", чтобы наказать виновных в том, что произошло.

Но после более двух месяцев в коме, девочка умерла.