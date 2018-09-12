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Отравление в лагере на Киевщине: умерла девочка, которая была в коме 2 месяца


фото: camps.co.ua
В Киеве в больнице "Охматдет" умерла 8-летняя девочка, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря "Славутич" на Киевщине в июле

Об этом сообщает ТСН.

Девочку с признаками расстройства пищеварения, общей слабостью, рвотой в больницу вечером 2 июля привезла мама.

"Потом у ребенка резко ухудшилось состояние уже во время осмотра врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20:40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, она приехала в 5 утра 3 июля. На этот момент девочка имела сердечную и легочную недостаточность и находилась в коме второй степени", - отметил глава КОГА.

После госпитализации в июле девочке сделали сложную операцию на головном мозге. А родители тогда готовили иск в лагерь "Славутич", чтобы наказать виновных в том, что произошло.

Но после более двух месяцев в коме, девочка умерла.

  • Напомним, 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".
  • Также стало известно, что дети, которые отравились в оздоровительном санатории "Славутич" на Киевщине, получили от своих тренеров просроченные йогурты.
  • Медики выяснили, что девочка, которая находится в коме в больнице "Охматдет", стала жертвой именно пищевого отравления.
  • По факту отравления детей полиция открыла уголовное производство.
  • В пищевом блоке лагеря "Славутич" обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.
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