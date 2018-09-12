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Омбудсмен РФ пообещала предоставить справки о состоянии Сенцова и Балуха 12 сентября, - Денисова


фото: kommersant
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала 12 сентября предоставить медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха

Об этом она написала в Facebook.

"Татьяна Москалькова пообещала уже завтра (12 сентября, - ред.) передать мне медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Документы подпишут независимые эксперты в области здравоохранения после полного осмотра ребят, которые голодают 121 и 177 день соответственно ", - сообщила украинский омбудсмен.

Денисова также рассказала о ситуации с взаимным посещением заключенных, о которых президенты Украины и РФ договорились еще в июне.

"Попробуем с уполномоченным в РФ синхронно поехать к Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому, состояние здоровья которых недавно резко ухудшилось. Надеюсь, на этот раз договоренности мы воплотим в жизнь", - подчеркнула она.

Кроме этого, уполномоченный по правам человека сообщила, что обсуждала с Москальковой судьбу политзаключенных, содержащихся в Симферопольском СИЗО, - Сервера Зекирьяева, Сейрана Салиева и Тимура Ибрагимова.

"Ребят содержится в Симеропольскому СИЗО. За год родители так и не увиделись с сыновьями, а жены - со своими мужчинам. Поэтому я попросила уполномоченного в в РФ помочь этим встречам", - написала Денисова.

Кроме этого, появилась информация, что пленников, заключенных в ростовских СИЗО, могут этапировать в Крым.

"Тогда будут существовать такие же риски разъединения родных. Мы не можем этого допустить. Именно поэтому я попросила омбудсмена в РФ проверить эту информацию и как можно скорее подтвердить или опровергнуть ее", - подчеркнула она.

  • Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
  • 10 сентября появилась информация о том, что в Сенцова ухудшилось состояние и началась гипоксия - недостаток кислорода мозга и сердцу. Политзаключенный написал завещание на свое творчество.
  • 8 декабря 2016 ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
  • По последней информации о состоянии политзаключенного, его мучает сильная головная боль, головокружение, боль в спине и печени. Он принимает обезболивающие препараты
  • Денисова попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову предоставить информацию о состоянии Сенцова и Балуха от независимой медицинской комиссии.
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