Омбудсмен РФ пообещала предоставить справки о состоянии Сенцова и Балуха 12 сентября, - Денисова

12 сентября, 2018, 07:55

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала 12 сентября предоставить медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха

Об этом она написала в Facebook.

"Татьяна Москалькова пообещала уже завтра (12 сентября, - ред.) передать мне медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Документы подпишут независимые эксперты в области здравоохранения после полного осмотра ребят, которые голодают 121 и 177 день соответственно ", - сообщила украинский омбудсмен.

Денисова также рассказала о ситуации с взаимным посещением заключенных, о которых президенты Украины и РФ договорились еще в июне.

"Попробуем с уполномоченным в РФ синхронно поехать к Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому, состояние здоровья которых недавно резко ухудшилось. Надеюсь, на этот раз договоренности мы воплотим в жизнь", - подчеркнула она.

Кроме этого, уполномоченный по правам человека сообщила, что обсуждала с Москальковой судьбу политзаключенных, содержащихся в Симферопольском СИЗО, - Сервера Зекирьяева, Сейрана Салиева и Тимура Ибрагимова.

"Ребят содержится в Симеропольскому СИЗО. За год родители так и не увиделись с сыновьями, а жены - со своими мужчинам. Поэтому я попросила уполномоченного в в РФ помочь этим встречам", - написала Денисова.

Кроме этого, появилась информация, что пленников, заключенных в ростовских СИЗО, могут этапировать в Крым.

"Тогда будут существовать такие же риски разъединения родных. Мы не можем этого допустить. Именно поэтому я попросила омбудсмена в РФ проверить эту информацию и как можно скорее подтвердить или опровергнуть ее", - подчеркнула она.