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Нападение на элеватор на Харьковщине: в полицию доставили экс-командира роты "Восточный корпус"

В управления Национальной полиции доставили бывшего командира роты "Восточный корпус", экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Харьковской области.

"Ширяев доставлен в следственное управление в Харьковской области для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по факту событий 11 сентября в селе Занки (захват элеватора, — ред.)", — отметили в ведомстве.

В то же время, по словам представителя Ширяева Алексея Кусова, он находится в следственном управлении, но не задержан, информирует Status Quo.

Олег Ширяев — бывший командир роты милиции "Восточный корпус", которую сформировали в 2014 году и распустили в 2018 году. Он руководил ротой в 2014-2015 гг.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 12 сентября должны задержать одного из руководителей структуры, причастной к рейдерскому захвату элеватора в Харьковской области. По словам Авакова, следствие считает Ширяева объективно подозреваемым в причастности к преступлению.

  • Напомним, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра.
  • По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четверо человек - трое мужчин и сотрудник районной полиции.
  • 12 сентября на Харьковщине полиция задержала участников конфликта в Змиевском районе на территории местного элеватора.
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