Нападение на элеватор на Харьковщине: в полицию доставили экс-командира роты "Восточный корпус"

12 сентября, 2018, 17:32

В управления Национальной полиции доставили бывшего командира роты "Восточный корпус", экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Харьковской области.

"Ширяев доставлен в следственное управление в Харьковской области для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по факту событий 11 сентября в селе Занки (захват элеватора, — ред.)", — отметили в ведомстве.

В то же время, по словам представителя Ширяева Алексея Кусова, он находится в следственном управлении, но не задержан, информирует Status Quo.

Олег Ширяев — бывший командир роты милиции "Восточный корпус", которую сформировали в 2014 году и распустили в 2018 году. Он руководил ротой в 2014-2015 гг.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 12 сентября должны задержать одного из руководителей структуры, причастной к рейдерскому захвату элеватора в Харьковской области. По словам Авакова, следствие считает Ширяева объективно подозреваемым в причастности к преступлению.