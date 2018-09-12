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Нападение на элеватор на Харьковщине: 22 лицам сообщили о подозрении

Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения 22 участникам конфликта вокруг элеватора в с. Занки Харьковской области

Об этом заявил руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, сообщает Укринформ.

"Утверждены подозрения всем 22 участникам конфликта в поселке Занки, которые задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве", - отметил прокурор.

Он уточнил, что сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия)

По его словам, во время конфликта травмы получил сотрудник полиции. С телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились 7 пострадавших в результате конфликта, в т.ч. с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится на стационарном лечении, остальным помощь оказана амбулаторно.

"Столкновениям предшествовало проникновение на территорию предприятия неустановленных лиц. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам существующего руководителя хозяйства, никаких действий по переоформлению прав на предприятие он не совершал", - добавил прокурор.

В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия)

По его словам, кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

  • Напомним, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра.
  • По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четверо человек - трое мужчин и сотрудник районной полиции.
  • 12 сентября на Харьковщине полиция задержала участников конфликта в Змиевском районе на территории местного элеватора.
  • В управления Национальной полиции доставили бывшего командира роты "Восточный корпус", экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева. По словам министра Авакова, следствие считает Ширяева объективно подозреваемым в причастности к преступлению.
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