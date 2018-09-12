Нападение на элеватор на Харьковщине: 22 лицам сообщили о подозрении

12 сентября, 2018, 23:46

Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения 22 участникам конфликта вокруг элеватора в с. Занки Харьковской области

Об этом заявил руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, сообщает Укринформ.

"Утверждены подозрения всем 22 участникам конфликта в поселке Занки, которые задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве", - отметил прокурор.

Он уточнил, что сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия)

По его словам, во время конфликта травмы получил сотрудник полиции. С телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились 7 пострадавших в результате конфликта, в т.ч. с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится на стационарном лечении, остальным помощь оказана амбулаторно.

"Столкновениям предшествовало проникновение на территорию предприятия неустановленных лиц. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам существующего руководителя хозяйства, никаких действий по переоформлению прав на предприятие он не совершал", - добавил прокурор.

В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия)

По его словам, кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч. 2 ст. 345 УК Украины).