 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Закарпатье мужчина обстрелял из ружья сотрудников облэнерго

В селе Сокирница Хустского района Закарпатской области местный житель обстрелял из ружья сотрудников ПАО "Закарпатьеоблэнерго", которые пытались отключить от его дома линии электросети за неуплату

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение об инциденте по ул. Зеленой поступило в полицию 11 сентября в 13:04. По данным правоохранителей, мужчина увидел ремонтников перед своим двором, выбежал на второй этаж своего дома и из ружья начал стрелять в одного из них, а другого заставил подсоединить линию электросети.

Полицейские, которые прибыли на место событий, в течение 15 часов вели переговоры с мужчиной, который заперся с ружьем в руках в собственном доме и не хотел выходить. Около 04:00 мужчина потерял бдительность и его задержали полицейские. У него изъяли незарегистрированное гладкоцівкову ружье "ИЖ-18Э", из которой он стрелял.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать