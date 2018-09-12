На Закарпатье мужчина обстрелял из ружья сотрудников облэнерго
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение об инциденте по ул. Зеленой поступило в полицию 11 сентября в 13:04. По данным правоохранителей, мужчина увидел ремонтников перед своим двором, выбежал на второй этаж своего дома и из ружья начал стрелять в одного из них, а другого заставил подсоединить линию электросети.
Полицейские, которые прибыли на место событий, в течение 15 часов вели переговоры с мужчиной, который заперся с ружьем в руках в собственном доме и не хотел выходить. Около 04:00 мужчина потерял бдительность и его задержали полицейские. У него изъяли незарегистрированное гладкоцівкову ружье "ИЖ-18Э", из которой он стрелял.
Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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