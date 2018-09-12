На Закарпатье мужчина обстрелял из ружья сотрудников облэнерго

12 сентября, 2018, 12:14

В селе Сокирница Хустского района Закарпатской области местный житель обстрелял из ружья сотрудников ПАО "Закарпатьеоблэнерго", которые пытались отключить от его дома линии электросети за неуплату

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение об инциденте по ул. Зеленой поступило в полицию 11 сентября в 13:04. По данным правоохранителей, мужчина увидел ремонтников перед своим двором, выбежал на второй этаж своего дома и из ружья начал стрелять в одного из них, а другого заставил подсоединить линию электросети.

Полицейские, которые прибыли на место событий, в течение 15 часов вели переговоры с мужчиной, который заперся с ружьем в руках в собственном доме и не хотел выходить. Около 04:00 мужчина потерял бдительность и его задержали полицейские. У него изъяли незарегистрированное гладкоцівкову ружье "ИЖ-18Э", из которой он стрелял.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).