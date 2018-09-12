На ремонт дорог-2019 выделят на 9 млрд грн больше, чем в этом году, - правительство
12 сентября, 2018, 12:06
Кабинет министров намерен выделить 56 млрд гривен на дорожные работы в следующем году
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "РБК-Украина".
Он отметил, что в следующем году на дорожное строительство будет выделено 56 млрд гривен. 17 млрд гривен из этой суммы направят на местные дороги.
"И я требую, чтобы за каждую гривну отчитывались перед гражданами", - подчеркнул Гройсман.
В этом году общий объем выделенных средств на дорожные работы составил 47 млрд гривен, из них 11,5 млрд гривен потратили на местные и коммунальные дороги.
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