 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На ремонт дорог-2019 выделят на 9 млрд грн больше, чем в этом году, - правительство


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров намерен выделить 56 млрд гривен на дорожные работы в следующем году

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что в следующем году на дорожное строительство будет выделено 56 млрд гривен. 17 млрд гривен из этой суммы направят на местные дороги.

"И я требую, чтобы за каждую гривну отчитывались перед гражданами", - подчеркнул Гройсман.

В этом году общий объем выделенных средств на дорожные работы составил 47 млрд гривен, из них 11,5 млрд гривен потратили на местные и коммунальные дороги.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать