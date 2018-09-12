На Луганщине и.о. начальника полиции требовал 140 тысяч грн взятки за закрытие дела

12 сентября, 2018, 08:20

На Луганщине задержали временно исполняющего обязанности начальника Меловского отдела полиции по подозрению в получении взятки в сумме 140 тыс грн

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Майор полиции вместе со своим заместителем требовали деньги от местного жителя, обещая закрыть возбужденное против него уголовное дело. Обоих "оборотней в погонах" задержали 11 сентября во время получения второй части взятки в размере 88,5 тысячи гривен. Эти деньги были найдены в автомобиле заместителя начальника отдела полиции.

Сейчас правоохранители проводят обыски по месту работы и проживания фигурантов дела. Они ищут первую часть взятки. Затем будет решаться вопрос относительно сообщения взяточникам о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.