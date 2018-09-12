На Харьковщине электричка столкнулась с товарным поездом: есть пострадавшие

12 сентября, 2018, 13:28

На Харьковщине в Кросноградском районе столкнулся пригородный поезд с товарными вагонами. Пострадали три пассажира и один работник железной дороги

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Сообщение об аварии поступило 12 сентября около часа ночи.

На железнодорожном перегоне "Зачепиловка-Красноград" возле села Степное произошло столкновение пассажирского поезда сообщением "Днепр-Красноград" с грузовыми вагонами. В результате происшествия 4 вагона с 9 сошли с рельсов и перевернулись.

Двое 64-летних и один 68-летний пассажиры пригородного поезда с ушибами тела и ссадинами, а также 42-летний работник железной дороги с переломом конечности обратились за медицинской помощью в местную больницу.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они были отпущены. Всего в поезде "Днепр-Красноград" находилось 19 человек, из них 14 пассажиров и 5 членов поездной бригады.

Сейчас движение транспорта на данном участке железнодорожного перегона перекрыто, проводятся работы по ликвидации последствий аварии. На месте работают сотрудники Красноградского отдела полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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