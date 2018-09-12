Мужчина украл банковскую карточку у мертвой соседки и потратил почти $8 тысяч на пиццу в Domino's

12 сентября, 2018, 17:50

24-летний мужчина украл банковскую карту своей умершей соседки и не сообщал никому о ее смерти в течение двух лет

Об этом пишет Metro.

Роберт Шарки, который теперь живет в Грейс-Хилл, Бангор, ворвался в дом Марии Конлон в августе 2015 года после ее смерти. Затем он украл ее банковскую карту и использовал ее для оплаты своего счета за телефон, мелкой продукции и потратил около 6 тысяч фунтов стерлингов на пиццу из сети Domino's.

68-летняя женщина была обнаружена в спальне ее квартиры Larkspur Rise, Западный Белфаст, в октябре 2017 года. С января 2015 года ее не видели.

Шарки, который в то время был соседом г-жи Конлон, был арестован и обвинен в препятствовании законному погребению трупа в сроки с августа 2015 года по октябрь 2017 года.

Когда обвинение было предъявлено ему в суде во вторник, 11 сентября, он признал себя виновным. Шарки также признал себя виновным в том, что ворвался в дом своей соседки и ограбил ее, взяв инструменты, аккумуляторы, 50 фунтов наличными, ее дебетовую карту First Trust и еще какие-то мелочи.

Он также признал шесть отдельных случаев мошенничества, когда он использовал карту без полномочий г-жи Конлон.

С октября 2015 года по 2017 он использовал карту, чтобы потратить £5 988,39 фунтов стерлингов на еду из сети пиццерий Domino's , а с июля 2016 года по октябрь 2017 года он потратил £3,279,80 на товары от Sainsbury's.

Он также купил мобильный телефон от O2 Ltd по цене £1,030. С марта 2016 года по октябрь 2017 года. карта была использована для оплаты Power NI £285, а также платежей в Департамент финансового управления землей и имуществом в размере £573,83 фунтов стерлингов в сентябре 2016 года и £586,20 в сентябре 2017 года.

Единственное обвинение, которое отрицал Шарки, это то, что он взломал квартиру Джона Конлон в период с июня по октябрь 2015 года и украл дебетовую карту Банка Ирландии. Он будет приговорен в пятницу 12 октября по 10-ти обвинениям, которые он признал.