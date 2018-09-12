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Lexus снял футуристическую рекламу в центре Киева

Компания Lexus сняла новую футуристическую рекламу авто на улицах Киева с киевской компанией Radioaktive Film

Видео появилось на Facebook-странице продакшн-студии.

Рекламу снимали на Крещатике и Софийской площади. Кроме улиц столицы, в ролике есть и графика, которая делает рекламу футуристической.

Видео снимали в июне. Режиссером видео стал Люк Гуксхем, стилем ролика занималась украинская стилист Стася Монастырская.

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