Lexus снял футуристическую рекламу в центре Киева

12 сентября, 2018, 15:51

Компания Lexus сняла новую футуристическую рекламу авто на улицах Киева с киевской компанией Radioaktive Film

Видео появилось на Facebook-странице продакшн-студии.

Рекламу снимали на Крещатике и Софийской площади. Кроме улиц столицы, в ролике есть и графика, которая делает рекламу футуристической.

Видео снимали в июне. Режиссером видео стал Люк Гуксхем, стилем ролика занималась украинская стилист Стася Монастырская.