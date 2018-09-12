Курс на ЕС и НАТО в Конституции: у Порошенко объяснили, почему референдума не будет

12 сентября, 2018, 08:48

Для закрепления в Конституции Украины курса на Евросоюз и НАТО не нужно проводить референдум

Об заявила представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко в эфире "5 канала".

Она отметила, что некоторые оппозиционные фракции, в частности "Батькивщина" и Опоблок, призывают провести референдум, чтобы по его результатам внести изменения относительно курса Украины к Конституции.

"Отмечу, что в ст. 156 уже сказано: если будут вноситься изменения в первого, третьего и тринадцатого раздела, то именно эти разделы потребуют референдума. Президентом вносятся изменения в Преамбулу (в первый раздел) и в восьмой раздел. Внесение изменений в эти разделы не требуют проведения референдума", - подчеркнула Луценко.

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По ее словам, такие изменения требуют двухуровневого голосования. 226 голосов на одной сессии, чтобы отправить в Конституционный Суд, который посмотрит, соответствуют ли эти изменения тем нормам, которые уже есть в Конституции.

"Если отвечают, тогда 300 голосов должно быть проголосовано. То есть, ни один референдум не нужен для того, чтобы проголосовать за изменения, предлагаемые Президентом", - подытожила Луценко.

Она добавила, что проект закона, скорее всего, начнут рассматривать в первом чтении в следующий четверг, 20 сентября.