Криворожские школьники выложили пол класса монетками по 5 копеек
Над созданием нового покрытия мастер работал в течение лета, сообщает Первый Криворожский.
Идею с оформлением пола монетами ученики решили воплотить в рамках проекта "Энерджи скул". Десятиклассники узнали об этом проекте от классного руководителя, учителя физики. Старое покрытие пола в классе давно износилось, поэтому ученики решили креативно отремонтировать пол.
Оказывается, в денежном эквиваленте покрытия монетами дешевле почти в пять раз линолеума или паркета.
По словам участников проекта, на необычное покрытие понадобилось 57 тыс. монет, которых хватило на две трети площади класса. В результате новый пол "обошелся" почти в 3 тыс. грн.
На 1 кв. м мастеру требовалось около 1600 монет (80 грн). Поклейка такого количества монет занимала около 2,5 часа.
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