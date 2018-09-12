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Конституционный суд проверяет законность е-декларирования для антикоррупционных активистов

Конституционный суд Украины начал производство в отношении обязанности антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В среду, 12 сентября, Конституционный суд объединил в одно дело производства относительно конституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", открытые по представлениям уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и еще 65 народных депутатов.

Денисова объяснила в Facebook, что оспаривала нормы закона как не отвечающие Конституции Украины.

"Считаю, что оспариваемые нормы Закона Украины "О предотвращении коррупции", за которые Верховная Рада проголосовала еще в марте прошлого года, не соответствуют Основному Закону. Они устанавливают дополнительные ограничения дискриминационного характера, нарушающие право людей на личную и семейную жизнь, принцип равенства граждан и много других основополагающих принципов. К тому же, дополнительная нагрузка на гражданское общество в Украине противоречит европейским ценностям, к внедрению которых мы так стремимся", - написала Денисова.

Денисова также обнародовала решение КСУ об открытии производства и созыва заседания Большой палаты суда.

"Открыть конституционное производство в деле по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины п. 5 ч. 1 ст. 3, абзаца третьего ч. 3 ст. 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 года", - говорится в документе.

  • Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, занимающихся деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
  • Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций. G7 поддержала Венецианскую комиссию по поводу отмены в Украине е-деклараций для антикоррупционных активистов.
  • 22 марта 2018 года Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке е-декларирования для общественных активистов. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что к этому вопросу вернутся 3 апреля, однако во время следующего рассмотрения Рада снова провалила отмену е-деклараций для антикоррупционных активистов.
  • Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств из-за проваливания отмены е-деклараций для активистов по борьбе с коррупцией.
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