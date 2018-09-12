Конституционный суд проверяет законность е-декларирования для антикоррупционных активистов

12 сентября, 2018, 17:35

Конституционный суд Украины начал производство в отношении обязанности антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В среду, 12 сентября, Конституционный суд объединил в одно дело производства относительно конституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", открытые по представлениям уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и еще 65 народных депутатов.

Денисова объяснила в Facebook, что оспаривала нормы закона как не отвечающие Конституции Украины.

"Считаю, что оспариваемые нормы Закона Украины "О предотвращении коррупции", за которые Верховная Рада проголосовала еще в марте прошлого года, не соответствуют Основному Закону. Они устанавливают дополнительные ограничения дискриминационного характера, нарушающие право людей на личную и семейную жизнь, принцип равенства граждан и много других основополагающих принципов. К тому же, дополнительная нагрузка на гражданское общество в Украине противоречит европейским ценностям, к внедрению которых мы так стремимся", - написала Денисова.

Денисова также обнародовала решение КСУ об открытии производства и созыва заседания Большой палаты суда.

"Открыть конституционное производство в деле по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины п. 5 ч. 1 ст. 3, абзаца третьего ч. 3 ст. 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 года", - говорится в документе.