Хорватия опозорилась в матче с Испанией в Лиге наций
12 сентября, 2018, 08:37
Сборная Испании по футболу разгромила вице-чемпионов мира хорватов со счетом 6:0 в Лиге наций
За испанцев голами отметились Сауль Ньїгес, Марко Асенсио, Родриго Морено, Серхио Рамос и Иско. Еще один мяч в свои ворота направил хорватский голкипер Ловре Калинич. Испания победила 6:0 и Хорватии нанесла крупное поражение в истории.
За хорватов весь матч отыграли правый защитник "Динамо" Йосип Пиварич и бывший центральный защитник киевлян Домагой Вида.
- Ранее в тренерский штаб сборной Хорватии вернулся экс-футболист "Динамо" Огнен Вукоевич, которого отстранили от команды во время ЧМ-2018 по видео в поддержку Украины.
- Сборная Украины во втором туре Лиги наций победила во Львове Словакию - 1:0.
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