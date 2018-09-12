Хорватия опозорилась в матче с Испанией в Лиге наций

12 сентября, 2018, 08:37

Сборная Испании по футболу разгромила вице-чемпионов мира хорватов со счетом 6:0 в Лиге наций

За испанцев голами отметились Сауль Ньїгес, Марко Асенсио, Родриго Морено, Серхио Рамос и Иско. Еще один мяч в свои ворота направил хорватский голкипер Ловре Калинич. Испания победила 6:0 и Хорватии нанесла крупное поражение в истории.

За хорватов весь матч отыграли правый защитник "Динамо" Йосип Пиварич и бывший центральный защитник киевлян Домагой Вида.